Televisione, "Tuscia, sogni e favole" domenica 13 settembre su Rai Tre il documentario di Giuseppe Sansonna. Le anticipazioni

10 settembre 2020 a

a

a

Televisione, "Tuscia, sogni e favole" domenica 13 settembre su Rai Tre il documentario di Giuseppe Sansonna.

Appuntamento su Rai Tre alle 10.30 con il documentario firmato da Giuseppe Sansonna autore e regista che in passato ha firmato importanti lavori come "The Cuba Hamlet - Storia di Tomas Milian", "Zemanlandia" e "Due o tre cose che so su di lui" di Zeman o lo "Sceicco di Castellaneta" dedicato a Rodolfo Valentino.

Questa volta si occupa dell'aspetto magico della Tuscia. Questa la presentazione e le anticipazioni: "La Tuscia appare come un sogno, dentro un altro sogno. Un luogo di magia paradossale, in cui il falso risuona come un momento del vero. Stando a certe carte cinquecentesche, sono i figli di Noè, ritratto in abiti papali, a fondare Viterbo, da precursori del popolo etrusco. Anche i mostri di pietra di Bomarzo sono gli arcani frammenti di una mappa, sognata da Vicino Orsini, per orientarsi nella selva oscura dell’esistenza. Sospesi tra umano e divino, come le streghe che ancora sembrano volteggiare sul lago di Bolsena, inseguite con lo sguardo da pescatori e artisti. Per gli uni e per gli altri, il lago è sostentamento e ispirazione. Pier Paolo Pasolini ritrovava, nella sua torre di Chia, il proprio Medio Evo interiore, vicino e lontanissimo da quello del Brancaleone di Monicelli e Gassman, girato in larga parte in una Tuscia non ancora contaminata dall’industrializzazione. Federico Fellini, invece, trasformò Viterbo nella Rimini Vitellona dei suoi ricordi. Forse per capire la Tuscia, bisogna percorrerla a piedi, perdendosi nelle sue forre, in quegli anfratti che sembrano cambiare forma dopo ogni passo umano. Rimanendo identici a se stessi, da secoli".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.