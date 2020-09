Fara Sabina elezioni comunali. Simonetti (Il Ponte) presenta la sua ricetta sulla sicurezza

Paolo Giomi 10 settembre 2020 a

Fara Sabina, la lista de “Il Ponte” presenta la sua ricetta sul tema della sicurezza, che non poco ha animato e continua ad animare la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco. Per Daniela Simonetti e i suoi non ci sono dubbi: “La sicurezza è una cosa seria, e pertanto va lasciata in mano ai professionisti”; chiaro il riferimento alla proposta dei “gruppi di volontariato” avanzata nei giorni scorsi dall’altra candidata sindaco, Roberta Cuneo; proposta non accolta con favore, a quanto si evince, da quelli de “Il Ponte”: “Non si può scherzare su un tema tanto importante, visto l'aumento degli atti a delinquere nella nostra comunità – spiega Daniela Simonetti, candidata sindaco del Ponte - Il Comune deve fornire un'adeguata illuminazione pubblica. E' importante dare una maggiore visibilità alle abitazioni nelle ore notturne, non è da paese civile che le persone debbano uscire la sera munite di torcia elettrica per vedere dove mettono i piedi. Succede a via Gramsci a Passo Corese, succede nelle frazioni abbandonate a loro stesse da anni, succede nelle case di edilizia popolare. Il nostro comune è in fase di espansione, eppure il posto di polizia di Passo Corese opera con pochissimi agenti e rischia la chiusura”. Da qui la richiesta di avanzare la caserma della polizia di Passo Corese in un commissariato. “Inoltre – continua la Simonetti - la presenza capillare della polizia locale sul territorio comunale non è più rinviabile. Si deve potenziare il corpo di polizia municipale e la presenza dell'ufficio mobile nelle frazioni. In questo modo i cittadini possono trovare un interlocutore e magari anche un aiuto per eventuali pratiche amministrative. Serve una risposta concreta all'insicurezza dei cittadini, che vada oltre il controllo del territorio, serve la prevenzione e quella inizia a scuola”.

