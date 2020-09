Ragazzino grave. E' stato travolto da auto mentre era in bici. Trasportato al Gemelli in elicottero

09 settembre 2020 a

Ragazzino grave. E' stato travolto mentre era in bici. Trasportato al Gemelli in elicottero

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 9 settembre a Vignanello. Un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo che si è scontrato con un'auto mentre era in bici.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno fatto atterrare, poco lontano, un'eliambulanza che ha trasferito l'adolescente a Roma. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo.

Sul posto anche i carabinieri.

Gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica sono andati avanti fino alla tarda serata. Sono stati ascoltati dei testimoni per ricostruire quanto è avvenuto.

