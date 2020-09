Viterbo, i cestini dei rifiuti non vengono più svuotati la domenica

Massimiliano Conti 09 settembre 2020 a

E’ entrato in vigore dal 1° settembre e secondo il sindaco Arena presto i viterbesi inizieranno a vedere i miglioramenti. Ma dell’appalto-ponte dei rifiuti da 9 milioni di euro, per il momento si vedono invece i peggioramenti. Come il mancato svuotamento dei cestini la domenica, nella giornata in cui, almeno in certe stagioni, la città fa il pieno dei turisti. Un servizio previsto nel precedente capitolato, quello contestatissimo, e cancellato inspiegabilmente nel nuovo.

A sollevare il caso, attribuendo però il disservizio alla mancata copertura di un turno da parte della Viterbo Ambiente quando invece si tratta di questioni contrattuali, è stato domenica scorsa un cittadino, Giulio Della Rocca, professore di matematica negli Stati Uniti da poco rientrato nel capoluogo. Della Rocca ha girato un video domenica sera in una piazza San Lorenzo ancora pullulante di turisti, in cui si vede un cestino straboccante e rifiuti in terra. Nel filmato Della Rocca mostra poi un foglio interno di Viterbo Ambiente dove il servizio motocarro, quello addetto allo svuotamento dei cestini, è stato depennato proprio quel giorno. Il matematico viterbese fa notare anche come, nonostante la cancellazione del Trasporto della Macchina e della gran parte degli eventi collaterali causa Covid, Viterbo domenica sera fosse ancora in piena festa di Santa Rosa.

Lunedì scorso i cestini erano tornati puliti, e anche ieri mattina lo svuotamento è stato compiuto regolarmente. Quello di domenica allora poteva sembrare solo un disservizio temporaneo, magari dovuto a un’improvvisa malattia del dipendente di turno. Manco per idea: è proprio il nuovo appalto ponte, come detto, che non contempla la pulizia domenicale dei cestini.

Il sindaco Arena, che è tornato in possesso della delega all’ambiente, conferma: “Sì è vero, nel nuovo contratto non è previsto il servizio domenicale, ma solo perché i cestini vengono svuotati il sabato sera”. Fatto sta che domenica scorsa i contenitori del centro storico erano straripanti, contribuendo quindi ad aumentare quell’immagine di abbandono che Viterbo cerca faticosamente di scrollarsi di dosso.

“Sto verificando se c’è la possibilità di ripristinare il servizio domenicale, perlomeno nei periodi di maggiore afflusso turistico - dice Arena -. A breve comunque verranno installati tutti e 500 i nuovi cestini con la sostituzione di tutti quelli attualmente distrutti”.

Intanto, a dispetto della tregua apparente, continua nella maggioranza la guerra sotterranea di tutti contro tutti: il consigliere della Lega Valter Rinaldo Merli, che aveva sollevato il problema del degrado della chiesa di Santa Maria delle Fortezze, chiamando in causa gli assessori meloniani Laura Allegrini (lavori pubblici) e Marco De Carolis (cultura), ringrazia pubblicamente “non il Comune” ma i volontari che hanno ripulito l’area. “Chi fa da sé fa per tre, anzi fa per la collettività - dice Merli -. E’ quello che avranno pensato quei cittadini che, stufi di segnalare lo stato in cui versava la chiesa delle Fortezze al Comune, hanno deciso di intervenire”. A Palazzo dei Priori ormai on si capisce più chi fa l’opposizione e chi fa la maggioranza.

