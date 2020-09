Sanità, una coppia: "Guardia medica di Canino non ha strumenti per visitare, il nostro bambino mandato via"

Veronica Ruggiero 09 settembre 2020 a

Gravi disservizi del sistema sanitario, un bambino mandato a casa senza essere stato visitato a causa della mancanza di strumentazione di base. La denuncia è partita sui social da parte di un cittadino che, a causa di un incidente domestico, ha portato il figlio minorenne presso l’ambulatorio Asl di Canino durante le ore serali di giovedì. Il bambino mentre si puliva l’orecchio con un cotton fioc è stato accidentalmente urtato con conseguente fuori uscita di sangue dall’apparato uditivo. I genitori in ansia per l’accaduto hanno immediatamente pensato di usufruire del servizio di guardia medica per fare visitare il ragazzino, cercando di evitare di portare il piccolo paziente immediatamente in pronto soccorso. Una volta però arrivati presso l’ambulatorio e raccontato l’accaduto, alla richiesta di valutazione delle condizioni del figlio si sono sentiti rispondere con un certo imbarazzo che l’ambulatorio è sprovvisto dell’attrezzatura idonea per potere procedere alla visita e fare una diagnosi.

“Un ambulatorio buio in cui ho visto solo una scrivania, una sedia e un registro – ha raccontato il padre del ragazzo – Il medico mi ha detto che la situazione è complessa, le problematiche sono tante e che comunque non aveva nulla in ambulatorio per poter visitare mio figlio. A quel punto ci ha accompagnati alla porta e siamo rientrati a casa. Il giorno dopo siamo andati dal pediatra e poi su consiglio dello stesso lo abbiamo portato in ospedale. Trovo scandaloso il servizio di guardia medica dispensato dalla Asl. Non avere nemmeno una borsa medica con la strumentazione di base a disposizione per visitare una persona che ha un’urgenza o un bambino che si è fatto male è praticamente come non avere alcun servizio”. L’uomo ha poi scritto il suo sfogo sui social, scatenando i commenti da parte di molti altri cittadini che hanno denunciato esperienze simili. “Tempo fa sono venuti a visitare mia madre - scrive una residente – e nel misurarle la pressione l’apparecchio si è smontato in mille pezzi. Fortunatamente ne avevo uno in casa”.

La polemica ha poi fornito dettagli inconsueti sulle modalità di visita a domicilio, qualcuno infatti ha raccontato essere andato a prendere il medico in turno in compagnia di suo padre con la propria auto. Solo qualche mese fa un cittadino tutto gonfio in volto probabilmente a causa di un’allergia aveva raccontato, sempre tramite social, che arrivato alla guardia medica per farsi visitare, dopo un’attesa di svariati minuti senza essere nemmeno stato guardato dal medico, trincerato all’interno dell’ambulatorio, si è visto raggiungere dai carabinieri che gli hanno chiesto i documenti.

