Alice Rohrwacher. Alla mostra del cinema di Venezia il cortometraggio sugli agricoltori che resistono ai pesticidi

Alla Mostra del cinema di Venezia un cortometraggio realizzato da Alice Rohrwacher e dall’artista francese Jr sulla resistenza dei piccoli agricoltori dell’Alfina contro l’invasione della monocoltura delle nocciole nei territori al confine tra Lazio, Umbria e Toscana. Protagonisti-attori i coltivatori stessi. La pellicola si intitola “Omelia contadina” ed è stata presentata lunedì, con la banda del paese di Castel Giorgio, che ha suonato sul tappeto rosso davanti al Palazzo del cinema.

“Non un film ma un’azione cinematografica, qualcosa che ci è venuto di realizzare e che vogliamo sia più che un semplice prodotto solo artistico. Vogliamo scongiurare la scomparsa della civiltà contadina”, ha spiegato la regista originaria dei luoghi descritti nell’opera, che a febbraio dell’anno scorso con una lettera pubblica indirizzata ai governatori delle tre regioni ha aperto un ampio dibattito su quanto sta avvenendo sull’altopiano.

Il corto, nove minuti, è frutto dell’amicizia e la frequentazione tra i due artisti, come spiegato da Rohrwacher: “Nell’autunno scorso, durante una passeggiata sul confine tra Umbria, Lazio e Toscana, raccontavo a Jr le mie preoccupazioni sulla distruzione del paesaggio agrario, violato dal proliferare di monoculture intensive che stanno plasmando interi territori. Gli raccontavo, da figlia di un apicoltore, della grande moria di insetti che ne deriva, e delle lotte dei piccoli contadini che provano ad arginare questo fiume in piena di speculazioni, sussidi, pesticidi”.

“Mentre guardavamo il paesaggio segnato da file ininterrotte di noccioli - ha precisato la regista -, ci siamo detti che sembrava un cimitero. Sulla via del ritorno abbiamo deciso: se sembra un cimitero, dobbiamo celebrare un funerale. Ma che sia un funerale pieno di vita”. Così è nato il progetto dell’Omelia contadina: “Un’azione cinematografica con cui, attraverso il nostro lavoro, abbiamo voluto sostenere la lotta di piccoli agricoltori e cittadini dell’altopiano dell’Alfina. Un funerale, ma anche un inno di speranza dedicato a tutti coloro che giorno dopo giorno ci tengono in vita, producendo il nostro cibo”. Tant’è vero che durante l’omelia, viene pronunciata la frase “Ci avete seppellito ma non lo sapevate che eravamo semi”.

A consigliare la visione del cortometraggio, anche il Biodistretto della Via Amerina: “Alice Rohrwacher e Jr narrano una storia diversa da quella martellante della pubblicità. Il loro film dà voce ai contadini, che vorrebbero salvare il loro paesaggio sopraffatto dalla monocoltura di nocciole. Sarebbe bello che questa storia avesse un lieto fine, che le aziende dolciarie si sentissero parte della soluzione e investissero un po’ dei loro immensi profitti per mantenere la bellezza e la diversità del nostro territorio, un bene prezioso per tutti! Lanciamo questo messaggio alle aziende che stanno ridisegnando il paesaggio italiano, perché il pianeta ci sta dicendo che non possiamo più mettere il profitto (in questo caso milionario) davanti a tutto”.

