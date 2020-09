Civita Castellana, l'idea del barista di Borghetto per rilanciare la frazione: "Mercato dei prodotti tipici tutti i mesi"

Alfredo Parroccini 09 settembre 2020 a

Borghetto è una frazione caduta nel dimenticatoio. Nel passato, anche quello più recente, le amministrazioni comunali che si sono succedute, hanno sempre fatto tante promesse di sviluppo e di miglioramento ai residenti, ma i risultati, conti alla mano, sono stati davvero scarsi e deludenti.

Alberto Salini, titolare del bar della stazione ferroviaria di Borghetto e profondo conoscitore delle problematiche che assillano l’intera zona, è il promotore di un progetto che potrebbe in tempi brevi dare slancio, anche economico, alla frazione

“Borghetto - spiega Salini -, è situata lungo la via Flaminia a circa tre chilometri dall’uscita autostradale di Magliano Sabina. Grazie a questa posizione geografica così strategica, il flusso giornaliero veicolare è molto alto e costante. La mia idea è quella di organizzare, nella prima o ultima domenica del mese, un mercato artigianale e alimentare che promuova i prodotti tipici sia della Tuscia che della Sabina con cui confiniamo. Sarebbe il primo mercato territoriale del genere, in grado di poter dare contemporaneamente impulso, sia economico che turistico, alle numerose aziende e realtà commerciali locali, che realizzano e vendono prodotti di alta qualità e genuità. Una bella vetrina per la produzione degli imprenditori agricoli e per gli artigiani sia viterbesi che reatini”.

“I visitatori che provengono da fuori, anche da Roma e da Terni, - sottolinea - potranno usufruire del grande e comodo parcheggio collocato nei pressi del cavalcavia”.

Salini poi torna su un problema reale ancora irrisolto: “E’ ormai da qualche anno che i parcheggi, circa 20, che si trovano nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria, sono regolati dal disco orario della durata di mezz’ora. Una scelta sbagliata che si è rivelata un clamoroso flop. Il piazzale è sempre vuoto e mette tristezza. La gestione oraria va modificata perché il piazzale deve tornare ad essere fruibile dagli utenti"

