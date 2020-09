Vetralla, la strada di accesso al tempio di Demetra nel degrado

Fabio Tornatore 09 settembre 2020 a

Il cartellone distrutto e abbattuto nel fango, grosse buche e la staccionata che delimita il sentiero con i pali divelti e piegati a terra come i tasselli del domino: è la situazione in cui si presenta l’ingresso della stradina che porta al Tempio di Demetra, a Vetralla, antico santuario etrusco-romano abbandonato intorno al II secolo d.C. e tenuto nascosto da una coltre di terra fino al suo rinvenimento avvenuto nel maggio 2006 da parte della sovrintendenza ai Beni archeologici dell’Etruria meridionale su segnalazione dei carabinieri.

Il sito, attualmente poco segnalato e totalmente incustodito, si trova in mezzo al bosco a poche centinaia di metri dal santuario della Madonna della Folgore, uno spazio nella natura dall’aura ancestrale e incontaminata, accessibile dalla strada provinciale blerana, o da un percorso più impervio e nascosto che parte dalla località Le Pietrara.

“La situazione è così da molto tempo - spiega un cittadino della località adiacente al bosco -, l’inverno scorso sono venute le aziende che effettuano il taglio del bosco e segnano le piante, dopodiché ho trovato questo scempio. A fine primavera anche il cartellone è stato abbattuto e non è stato più rimesso a posto. Non so se sono stati loro, però quando arrivano nel bosco della località Le Valli a fare i tagli degli alberi, lasciano tutto nelle stesse condizioni indecenti anche lì” .

Vetralla, cittadina toccata dal percorso della via Francigena, l’antica strada percorsa dai pellegrini che ogni anno porta visitatori in tutta la zona, da diverso tempo cerca di ritagliarsi un proprio spazio nell’economia turistica locale, attraverso l’installazione e l’aggiornamento della segnaletica, il tracciamento dei sentieri e la valorizzazione del proprio, per niente esiguo, patrimonio storico e naturalistico. Di recente sono stati ultimati due siti di grande rilievo: il completamento dei lavori del Fossatto Callo e del complesso monumentale di Santa Maria del Foro Cassio.

“Le ditte che effettuano il taglio dei boschi hanno un regolamento che prevede il ripristino dei luoghi dopo i lavori e dovrebbero rispettarlo - spiega l'assessore al turismo del Comune di Vetralla, Pasquinelli -, il tempio di Demetra è stato rinvenuto di recente, siamo stati la prima amministrazione a cercare di rivalutare la zona. Proprio in questo periodo - precisa l’amministratore comunale -, stiamo tracciando tutti i sentieri della zona insieme al Cai (Club alpino italiano) e il prossimo passo prevede il Tempio di Demetra con un percorso segnalato sia a piedi che in mountain bike”.

