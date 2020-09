Tarquinia, il Comune toglie i locali dell'ex mattatoio all'associazione La Lestra

Fabrizio Ercolani 09 settembre 2020 a

Il Comune rientra in possesso dei locali dell’ex mattatoio. Notificato all’associazione culturale “La Lestra”, il procedimento di decadenza della convenzione per la concessione in uso gratuito del complesso immobiliare denominato ex mattatoio, comprensivo di cinque fabbricati, un fontanile e relative aree di pertinenza, utilizzati per attività con finalità sociali, artistiche e culturali.

Dopo la Pescheria tolta al Presepe vivente, le sale agli scout ora tocca dunque all’associazione La Lestra. Alla base della motivazione, si legge nella determina, “inadempienza agli obblighi assunti dall’associazione e previsti agli articoli 7, 8 e 13 della convenzione stessa”. Convenzione che risale all’8 maggio 2002 e che ha una durata di 29 anni. Punto focale della revoca è l’articolo 8 della convenzione. Il Comune infatti contesta: “l’associazione non ha terminato gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e/o recupero dell’intero complesso immobiliare, nonostante la convenzione abbia fissato il termine perentorio del 31-12-2015 per il completamento dei lavori”.

L’associazione dal canto suo rileva che l’8 gennaio 2016 è stata inviata al Comune di Tarquinia una nota nella quale si dava comunicazione della ultimazione dei lavori inerenti l’edificio D, aggiungendo poi “…..che non essendo questa associazione in grado di completare il restauro ed il recupero come previsto dall’iniziale progetto, si trova nella necessità di restituire a codesto ente la parte del complesso non ristrutturato, compreso il fontanile esterno”. Secondo La Lestra ciò comporterebbe che la parte del complesso non recuperata non sarebbe già più nella gestione dell’associazione, quindi il provvedimento decadenziale, riferibile esclusivamente alla parte recuperata, sarebbe illegittimo.

Una soluzione che non piace all’amministrazione che nel provvedimento di revoca scrive: “La proposta oltre che in contrasto con la lettera dell’articolo 8 della convenzione che impegnava l’associazione alla sistemazione dell’‘intero complesso immobiliare’, contraddice anche la necessaria considerazione unitaria del complesso immobiliare, sia in vista di un prossimo completamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione, sia rispetto alle possibili utilizzazioni”. L’amministrazione comunale imputa all’associazione anche la mancata comunicazione delle attività annuali.

