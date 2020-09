08 settembre 2020 a

a

a

Morto Camillo Fiaschetti, ex sindaco di vejano e consigliere provinciale.

E' deceduto nella notte del 7 settembre a 76 anni all'ospedale Belcolle dove era ricoverato. E' stato sindaco del paese, poi consigliere provinciale. Attualmente era consigliere comunale di opposizione. E' stato primo cittadino dal 1999 al 2009. Si era ripresentato all'ultima tornata elettorale ma questa volta non aveva vinto. E' stato consigliere e assessore in provincia. Questo il messaggio dell'amministrazione comunale: "Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Vejano partecipano le condoglianze e la vicinanza alla famiglia ed ai cari per la perdita del dr. Camillo Fiaschetti. Profondamente colpiti dalla improvvisa perdita, ricordiamo con rispetto un illustre concittadino, che ha calcato la scena politica della provincia di Viterbo per decenni da assoluto protagonista, che ha guidato il paese di Vejano da sindaco e da amministratore eletto, e che ancora poche settimane fa era presente in Consiglio comunale come Capogruppo. Con sincero rammarico abbiamo appreso del decesso e con sentito dispiacere porgiamo il nostro omaggio. Il Sindaco Teresa Pasquali e l'Amministrazione tutta".

