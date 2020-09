08 settembre 2020 a

Lite davanti al bar, spunta un'ascia. I carabinieri denunciano due persone a Orte.

Sono stati sorpresi durante un litigio di fronte ad un locale pubblico , di cui uno armato di ascia. la lite è stata sedata dai carabinieri.

Il servizio è poi proseguito per verificare il rispetto delle regole sulla diffusione del coronavirus con il controllo dei locali aperti al pubblico, dove sono stati sensibilizzati i gestori sul rispetto delle regole di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. "Questo tipo di servizi, effettuati dai carabinieri della stazione di Orte saranno effettuati senza soluzione di continuità e finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni attuative sul contrasto alla diffusione del “coronavirus“ in particolare nei locali luogo di assembramento", si legge in una nota dei carabinieri.



