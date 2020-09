Rifiuti, l'Anac rigetta l'esposto dell'opposizione contro l'appalto ponte. Arena: "Tutto regolare"

Simone Lupino 08 settembre 2020 a

Le procedure adottate dall’Amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono corrette. E’ quanto stabilito nei giorni scorsi dall’Autorità nazionale anticorruzione alla quale più di un anno e mezzo fa si era rivolta l’opposizione per verificare la regolarità dell’iter intrapreso da Palazzo dei Priori per l’appalto ponte.

La decisione è stata trasmessa al Comune il 24 agosto, ma tra il lavoro degli uffici ancora condizionato dal Covid e la pausa estiva di mezzo, il documento ufficiale è arrivato solo in questi giorni sulla scrivania del sindaco. Che ha commentato così la notizia: “Siamo molto soddisfatti, l’Anac ha riconosciuto in maniera piena la validità delle nostre scelte”.

Per esultare è ancora presto. La minoranza, infatti, si è rivolta anche alla Corte dei conti e alla Procura, ma è evidente che si tratta di un punto importante a favore della maggioranza. Dall’altra parte, invece, si può parlare di una vera e propria batosta per chi si era fatto promotore dell’iniziativa. In particolare, i consiglieri comunali Alvaro Ricci e Giacomo Barelli: era infatti partita da loro l’azione che poi ha coinvolto tutti gli altri esponenti della minoranza. Non è un caso che a più di due settimane dal verdetto da nessun esponente dell’opposizione sia arrivato ancora un commento.

“L’Anac – prosegue Arena - riconosce la manifesta infondatezza delle ragioni contenute nella segnalazione, ritenendo che non sussistano i presupposti per una eventuale istruttoria”. Il sindaco scende poi nel dettaglio: “Pienamente legittima, sta scritto, la decisione da parte nostra di procedere con una proroga del servizio per evitare l’interruzione del pubblico servizio. Anac riconosce inoltre le vistose criticità delle linee guida fissate dalla precedente amministrazione che dovevano servire alla stesura del nuovo bando. Una situazione che ha imposto un intervento correttivo da parte di quella attuale. Del tutto legittima, infine, la decisione di procedere con un appalto ponte in modo da avere il tempo necessario per fissarne di nuove, che a loro volta si dovranno adeguare al piano regionale dei rifiuti, che è stato approvato solo di recente”.

Al di là degli aspetti tecnici, Arena analizza la questione anche sotto il punto di vista politico: “In questa vicenda ho visto un forte accanimento da parte dell’opposizione nei miei confronti, dato che all’epoca detenevo la delega sui rifiuti. Ovviamente, l’opposizione deve fare il proprio lavoro, verificando l’azione dell’amministrazione. Ma non si può ricorrere sempre in maniera esasperata all’Anac, alla Corte dei conti o alla magistratura ordinaria quando non si è d’accordo con le decisioni prese dalla maggioranza. Non dico che le nostre scelte debbano essere sostenute, ma neanche che vadano contrastate con la minaccia di ricorrere alle vie legali. Sono convinto, in questo senso, che anche per quanto riguarda l’esposto contro l’affidamento provvisorio alla Fin l’esito sarà a nostro favore”.

La conclusione: “Assegnato l’appalto ponte, procederemo ora a definire le linee guida per l’appalto pluriennale. Voglio ringraziare tutta la maggioranza per aver sostenuto tutte le scelte dell’amministrazione e mi congratulo con il dirigente, Eugenio Monaco, che ha seguito tutte le procedure della vicenda rifiuti. Il giudizio dell’Anac è un riconoscimento dell’assoluta regolarità anche del suo operato”.

