Ferento, l'11 settembre la presentazione della nuova guida curata da Giovanna Ottavianelli

“Ferento, città splendidissima” è il nome della nuova guida al famoso sito archeologico alle porte della nostra città. Sarà presentata venerdì pomeriggio alle 17 nella sala del Cedido a Palazzo dei Papi.

Si tratta di un’iniziativa nata per volontà di Archeotuscia, a cui la Sovrintendenza ha delegato la cura e la manutenzione dell’area. Scritta dall’archeologa Giovanna Ottavianelli, la guida contiene tutti i riferimenti storici utili a comprendere più da vicino le vicende e il ruolo della città nell’antichità. Contiene inoltre riferimenti alle ultimo scoperte di natura più prettamente archeologica. Un valido strumento, dunque, per i semplici visitatori, ma anche per chi volesse approfondire anche di più le peculiarità del luogo. Partecipano alla presentazione di venerdì il presidente di Archeotuscia, Luciano Proietti, Alessandro Barelli e il direttore scientifico del parco archeologico di Vulci, Carlo Casi. Gli organizzatori, per il rispetto delle norme anti-contagio, invitano gli interessati a prenotarsi telefonando al numero 3392716872.

