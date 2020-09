Coronavirus, nella Tuscia meno di un prof su dieci positivo al test sierologico

Massimiliano Conti 08 settembre 2020 a

Sono 113 le persone con anticorpi Covid individuate finora dalla Asl di Viterbo tramite i test sierologici svolti su un totale di 7.233 tra operatori sanitari, forze dell’ordine e, da ultimo, personale scolastico. L’indice di sieroprevalenza è dell'1,58%, in linea con il dato nazionale.

Tra i docenti, i bidelli e gli impiegati scolastici che, in questi giorni che precedono la ripresa delle lezioni, sono stati chiamati a svolgere il test, i positivi sono risultati finora 17. In alcuni istituti non sono mancati i momenti di apprensione in quanto alcuni di questi erano prof che nei giorni precedenti il test avevano avuto contatti con i colleghi e con le segreterie: fortunatamente tutti i tamponi successivi hanno dato esito negativo. Si tratta di quindi di persone che hanno contratto il virus nei mesi scorsi in maniera asintomatica o paucisintomatica, hanno sviluppato gli anticorpi e oggi sono perfettamente sane.

In totale in provincia di Viterbo sono 2.800 gli operatori scolastici di ruolo da sottoporre a indagine di sieroprevalenza (ma a questi si aggiungerà poi l'esercito dei precari che attendono gli incarichi prima di effettuare l’esame): 1972 hanno già prenotato il test, 1.955 lo hanno anche eseguito. L’indice di sieroprevalenza, ovvero il tasso di persone con anticorpi Sars-CoV-2, sul totale sottoposto a test, è dello 0,8%. Ieri, intanto, la corsa del virus nella Tuscia, dopo il preoccupante aumento dei contagi degli ultimi giorni, ha segnato una battuta d'arresto: nessun nuovo caso di positività è stato comunicato dalla sezione di genetica molecolare di Belcolle al team operativo coronavirus. A Viterbo e provincia nelle ultime 24 ore (festive) sono stati eseguiti 84 tamponi ma nei giorni feriali si viaggia ormai su una media di oltre 200 tamponi al giorno (contro i 50-70 delle prime settimane), per un totale di 22.941 dall'inizio dell'epidemia a oggi. Solo negli ultimi 20 giorni sono circa 4.000 i tamponi eseguiti sia dal Toc che dal drive-in di Belcolle. Al momento delle persone positive, 3 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 2 in una struttura sanitaria extra Asl e 69 stanno trascorrendo la convalescenza a casa.

Resta fermo a 460, invece, il numero delle persone negativizzate, 25 i morti totali, ai quali occorre aggiungere un viterbese deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. I cittadini in quarantena fiduciaria sono 372, 4.797 quelli che invece hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Il tampone, fa sapere la Asl, è obbligatorio per tutte le persone che rientrano dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia e va fatto al drive-in di Belcolle. Non c'è l'obbligo invece per coloro che tornano dalla Sardegna, i quali possono comunque effettuarlo nelle strutture regionali entro 48 tramite ricetta del medico di base o foglio di viaggio. Al drive-in di Belcolle possono accedere anche tutti i cittadini che presentano sintomi blandi e sospetti (mal di gola, tosse, ecc.), sempre con prescrizione medica, mentre in caso di febbre o sintomatologia più importante c'è il team coronavirus della Asl che effettua il tampone a domicilio.

