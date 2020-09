Coronavirus, nuova tornata di tamponi per i tesserati della Viterbese

08 settembre 2020 a

Nuova tornata di tamponi per la Viterbese dopo che la società è stata costretta a sospendere gli allenamenti perché sono stati scoperti cinque positivi al Covid-19 tra il gruppo squadra: quattro calciatori e il massaggiatore.

Quattro dei positivi sono stati scoperti dopo il ritorno dal ritiro di Cascia con i test effettuati dopo la partita amichevole con la Roma Primavera che si è disputata a porte chiuse al Rocchi il 30 agosto. Un altro positivo è emerso domenica scorsa dopo i test effettuati dalla Asl.

Bisognerà attendere l’esito degli ultimi tamponi, attesi per questa mattina o al massimo domani, prima di prendere ogni altra decisione.

Da quello che filtra dalla società gialloblù, gli allenamenti verranno ripresi solo se non ci saranno nuovi positivi. In caso contrario continuerà lo stop a livello precauzionale. Infatti i giocatori nei giorni scorsi, come accennato in precedenza, sono stati spesso a contatto per gli allenamenti e prima di riprendere ogni attività bisogna capire quanto è grande il focolaio.

Le persone positive sono in isolamento domiciliare e sono seguite dallo staff medico della Viterbese in sinergia con la Asl.

