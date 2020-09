Civita Castellana, Rifondazione: "Riaprire biblioteca e recuperare l'ex Cinema Florida"

Alfredo Parroccini 08 settembre 2020 a

Da circa un anno a Civita Castellana la cultura (eccezion fatta per il famoso CivitaFestival che, va sottolineato, è organizzato privatamente dal maestro Fabio Galadini senza fondi pubblici), sembra essere diventata una sconosciuta. L’esempio più lampante di questa spiacevole “assenza” è la prolungata chiusura della biblioteca Enrico Minio. Sulla data della sua riapertura non si conosce ancora nulla con precisione. Per questa importante struttura pubblica, frequentatissima da studenti e cittadini, il lockdown non è ancora terminato.

Una situazione decisamente anomala e per certi versi misteriosa, soprattutto se confrontata con realtà simili presenti negli altri paesi e Comuni della provincia, dove le biblioteche sono state riaperte al pubblico e sono tornate ad essere centri di promozione e impulso culturale. Qualche ironico cittadino lo ha voluto ricordare affiggendo un simpatico cartello dove si invitano le autorità preposte “dopo la riapertura di negozi, supermercati, uffici, banche ed altri enti ad aprire i cancelli di ingresso anche della biblioteca comunale”.

Particolarmente critica su questa vicenda è Rifondazione comunista che, con una platea protesta davanti a questo ente comunale, fiore all’occhiello (ora piuttosto appassito) della cultura civitonica e dichiara: “La biblioteca Enrico Minio va riaperta immediatamente, rilanciando l’attività tradizionale e incentivando la pubblicazione di libri, tesi ed opuscoli che riguardano il nostro territorio, nonchè l’informatizzazione. Va riattivata la collaborazione con il servizio civile e vanno inserite figure apposite in un programma di assunzioni del personale, che consideri le esigenze anche dell’area socioculturale”.

Oltre alla biblioteca comunale per i comunisti "è essenziale, per restituire una coscienza civica alla comunità, anche la presenza di un teatro e di un cinema con il recupero e l’acquisizione dello stabile del Cinema Florida”.

