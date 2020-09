Protezione civile, cresce il gruppo dei volontari a Vitorchiano

08 settembre 2020 a

a

a

Il gruppo comunale di Protezione civile, costituito nel 2017, nel corso di questi tre anni è stato sempre in prima linea in azioni di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, in coordinamento con gli organi regionali e nazionali, nonché impegnato in azioni di solidarietà e nel supporto a numerosi eventi che hanno coinvolto la comunità locale.

Tra le occasioni che hanno visto protagonista la Prociv vitorchianese, progressivamente cresciuta in termini di preparazione e numerosità, si ricorda, ad esempio, l’emergenza neve del febbraio 2018; le visite a Capricchia di Amatrice per la consegna di generi alimentari raccolti, da destinare alle popolazioni colpite dal sisma del 2016; diverse esercitazioni; il corso antincendio alto rischio; il supporto alle principali manifestazioni locali, come la Notte Rosa, il Carnevale, i festeggiamenti di San Michele arcangelo, Peperino in Fiore, le cerimonie civili ma anche appuntamenti extra-territoriali quali la Spartan Race di Orte, la Sagra delle ciliegie di Celleno o il Tuscia Bike Ride di Viterbo.

Inoltre, grazie alle sue attività, il gruppo comunale di Protezione Civile ha ottenuto diversi finanziamenti dalla Regione Lazio per potenziare la propria azione. Le iscrizioni per i nuovi volontari sono sempre aperte e sono possibili per cittadini maggiorenni, che si impegnino a prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di analisi del territorio, pianificazione, prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione in seguito a eventi calamitosi, assistenza durante gli eventi a rilevante impatto locale, diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile tra la cittadinanza e nelle scuole. Per qualsiasi chiarimento e informazione è possibile inviare una mail a [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.