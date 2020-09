Morto a 21 anni dopo aggressione a calci e pugni a Colleferro. Chi sono i quattro arrestati

07 settembre 2020 a

Morto a 21 anni dopo aggressione a calci e pugni. Chi sono i quattro arrestati.

Sono di Artena e nella zona intorno a Collferro sono noti per la loro passione per le arti marziali e per le risse. Sono loro secondo i carabinieri che li hanno arrestati nella serata di domenica 6 settembre ad aver pestato a morte Willy Monteiro Duarte all'alba dello stesso giorno a Colleferro.

Si tratta di Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 25 anni, Mario Pincarelli, di 22, e Francesco Belleggia. tatuati, muscolosi, incutevano timore per i loro "precedenti". Secondo quanto riporta il quotidiano "La Repubblica" nella zona erano conosciuti come la banda di Artena. Ora sono in carcere indagati per omicidio preterintenzionale. La "banda" era stata protagonista anche del pestaggio di un addetto alla sicurezza dell'outlet di Valmontone e di un vigile urbano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato un calcio alla testa a uccidere Willie Monteiro Duarte, il 21 che abitava a Paliano, lavorava in un ristorante di Artena e giocava a calcio nella squadra del paese. La vittima avrebbe avuto la colpa di provare a difendere un amico durante una rissa.

I quattro, dopo averlo lasciato a terra in fin dei vita, sarebbero andati a bere in un locale di Artena. Li sono stati raggiunti dai carabinieri.

