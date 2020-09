07 settembre 2020 a

Incidente, scontro tra due auto sulla Cassia Nord a Viterbo. Un ferito in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno all'altezza del kartdromo. Per cause ancor da accertare due auto si sono scontrate frontalmente mentre uno dei veicoli stava svoltando. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118. uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo in codice giallo.

Ci sono stati dei rallentamenti al traffico. Sono stati gli agenti della polizia locale ad occuparsi dei rilievi. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. illeso l'altro conducente.

