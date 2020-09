Furti, ladri tentano colpo in una villa di Bagnaia. Messi in fuga dalla vigilanza

07 settembre 2020 a

Ladri tentano furto in una villa vicino Bagnaia, ma vengono messi in fuga dagli uomini di un istituto di vigilanza privato che ha l’incarico di controllare diverse proprietà, compresa quella dove stava per essere messo a segno il colpo nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

Gli uomini dell'istituto di vigilanza privata di Viterbo dopo che è scattato l’allarme in una villa. Diverse pattuglie della zona sono dunque arrivate sul posto con le chiavi del cancello lasciate in custodia dal proprietario che è in vacanza. Una volta entrati i vigilantes hanno notato una scala appoggiata a un muro e una finestra aperta. Sono state dunque informate le forze dell’ordine ma i ladri, nel frattempo, erano fuggiti. All'interno è stato trovato solo un po’ di disordine. I malviventi non hanno avuto il tempo di portare via nulla.

