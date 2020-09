Un libro racconta Maria Chiara Segato, la ragazza che amava i girasoli

Simone Lupino 06 settembre 2020 a

“I miei bambini”. Maria Chiara Segato chiamava così gli ospiti della “Maison de la vie”, struttura che a Kinshasa, capitale della Repubblica del Congo, accoglie bambine e bambini di strada, offrendo loro cibo, affetto e istruzione. La giovane di Corchiano, scomparsa 11 anni fa a seguito di un incidente, sosteneva il progetto attraverso l’associazione Arnies, di cui era presidente. Un’attività che è continuata e continua nel suo ricordo.

“Quei bambini – raccontano i genitori di Maria Chiara, Paolo e Geltrude – oggi sono adulti. Uno fa il medico, un altro si sta laureando in ingegneria elettrotecnica, altri sono diventati falegnami e muratori. Qualcuno è riuscito anche a coltivare il proprio talento artistico, come un ragazzo con una voce bellissima che si guadagna da vivere cantando alle feste”.

Era dicembre del 2009, Maria Chiara, 27 anni, aveva deciso che in estate sarebbe andata a trovarli, poi la tragedia. “Purtroppo non li conobbe mai, ma da allora ogni anno qualcuno dell’associazione si reca in Congo per verificare come vanno le cose e i bisogni”.

Per far conoscere la storia di Maria Chiara e raccogliere fondi a sostegno di Arnies, impegnata in Italia e in Africa in campo sociale ed educativo, è stato pubblicato un libro – “La ragazza che amava i girasoli” (editore bookEco) - che raccoglie alcune pagine dei suoi diari e i ricordi di chi le era vicino, con il commento di don Angelo Bissoni, parroco al Murialdo e guida spirituale della giovane.

Chi era Maria Chiara? “Una ragazza come tante eppure speciale - racconta il libro – che terminati gli studi aveva già maturato esperienze sia nel mondo del volontariato, dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, nonché nella salvaguardia dell’ambiente”. “Pensavi in grande e agivi nel piccolo”, scrive Bengasi Battisti, che con lei collaborò sia da sindaco, nell’organizzazione della raccolta differenziata, sia come medico, in un progetto grazie al quale bimbi africani con problemi cardiaci furono ospitati e operati in Italia. “Maria Chiara – dicono i genitori - è anche quella che ideò il ludobus, che fece del trasporto scolastico un servizio ludico e didattico. O che il giorno del Corpus Domini, superando gli ostacoli burocratici, portò gli anziani della casa di riposo in piazza ad assistere all’infiorata”. Una vita breve che ha lasciato una traccia in tanti e che può essere di esempio. Per questo c’è l’intenzione di portare il libro anche nelle scuole.

“Il ricavato delle vendite – concludono i genitori - andrà per le attività dell’associazione. ‘La Maison de la vie’ ne è una. A Kinshasa si stima che siano oltre 60mila i bambini che vivono in strada, dove spesso muoiono per fame e malattie. Li chiamano ‘scheghè’, spazzatura. Noi riusciamo a ospitarne 22-23. In questi anni abbiamo realizzato un pozzo che serve anche un ospedale, una cucina, l’orto e una biblioteca aperta al quartiere in cui si trova la casa”. Per informazioni: [email protected]