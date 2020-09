Osvaldo Bevilacqua presenta il suo ultimo libero a Civita di Bagnoregio

06 settembre 2020 a

L’Italia è famosa per le sue grandi città e per gli impareggiabili capolavori artistici che le impreziosiscono, ma anche per tantissimi piccoli borghi, disseminati lungo le sue coste o arroccati sulle sue colline. Osvaldo Bevilacqua, che da tanti anni ci guida alla scoperta dei luoghi più caratteristici e a volte nascosti del nostro Paese, nel suo nuovo libro intitolato “Il Paese dei mille paesi” (edito da Rai Libri), ci accompagna in un viaggio che parte dall’estremo Sud e, passando per i tantissimi borghi del Centro Italia, arriva fino alle magnifiche vette alpine. Un viaggio fatto di mete inconsuete, spesso escluse dai più classici circuiti turistici, ma imperdibili, ricche di bellezze, di attività e mestieri. Bevilacqua presenterà il suo libro oggi, 7 settembre, alle 21.30, a Civita di Bagnoregio, presso la Fondazione Civita, in piazza San Donato

Osvaldo Bevilacqua, volto noto della Rai, giornalista, è entrato nel Guinness World Records con “Sereno Variabile”, di cui è ideatore e conduttore. Dal 2015 detiene, infatti, il titolo di conduzione ininterrotta di più lunga durata di uno stesso programma televisivo di tutti i tempi nel mondo. Per anni è stato docente all’Università di Urbino e alla Luiss. Per la sua attività giornalistica radiofonica e televisiva ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali per ben due volte il Premio Saint-Vincent.