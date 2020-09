Mare, acqua cristallina a Tarquinia Lido: arrivano i delfini | VIDEO

06 settembre 2020 a

Mare, acqua cristallina a Tarquinia Lido: arrivano i delfini.

Acqua pulitissima e azzurra. Il mare di Tarquinia Lido incassa l'apprezzamento dei bagnanti che in questi giorni di fine estate stanno passando alcuni giorni sulla Costa Laziale. Questa mattina, 6 settembre, è stato postato sui social un video girato in un tratto a circa 2 miglia dalla foce. Si vede il mare azzurro, pulitissimo e i delfini saltare in acqua.

Uno spettacolo della natura che testimonia l'ottimo stato delle acque a Tarquinia. Mare pulito anche nella zona delle saline come testimoniano altri video postati nelle scorse ore su Twitter e Facebook.