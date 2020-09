Accoltellati durante lite a Viterbo, minorenne trasferito in carcere. Un ferito gravissimo | FOTO

06 settembre 2020 a

Due accoltellati in via di Valle Piatta a Viterbo, l'aggressore minorenne, di 17 anni è stato trasferito nella mattinata di oggi 6 settembre nel carcere minorile di Roma. L'ipotesi è tentato omicidio. Avrebbe colpito con diverse coltellate due giovani al culmine di una lite scoppiata nella notte sotto a piazza del Comune.

Coltellate durante lite a Viterbo, due feriti. Uno è gravissimo

I tre sono stati visti camminare insieme verso via Valle Piatta e li, secondo una prima ricostruzione, c'è stato il litigio. Il giovane avrebbe detto di aver estratto il coltello per difendersi. Uno dei due ragazzi feriti ha riportato un serio taglio al petto, latro è stato raggiunto da tre coltellate alla schiena, alla spalla e al petto. E' in gravissime condizioni e la prognosi è riservata.

Sul posto la polizia che ha rintracciato e fermato il presunto aggressore in piazza del Teatro