Coltellate durante lite a Viterbo, due feriti. Uno è gravissimo.

Dramma nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre nel centro di Viterbo. Due giovani sono stati accoltellati al culmine di una lite. A colpirli un 17enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato poco dopo individuato dalla polizia in piazza del Teatro e condotto in questura. Sarà trasferito ad ore nel carcere minorile di Roma.

Secondo una prima ricostruzione i tre sono stati visti passeggiare insieme in piazza del Comune per poi scendere in via Valler Piatta dove è avvenuta la lite finita con le coltellate.

Il giovane accoltellatore avrebbero ferito di aver tirato fuori il coltello per difendersi. Uno dei due ragazzi è stato raggiunto da tre fendenti, alla schiena, alla spalla e allo stomaco. E' in gravi condizioni. e' stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono gravissime. L'altro è stato ferito al petto. Ma non è in pericolo.