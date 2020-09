Presa a bastonate dal genero e cacciata di casa. Intervengono i carabinieri

Beatrice Masci 06 settembre 2020 a

a

a

Presa a bastonate dal genero e cacciata di casa. E’ successo a Ronciglione, dove la vittima della violenza domestica, suo marito, la figlia e il genero vivevano insieme. Ora la donna è ospite di un’amica, mentre il marito e la figlia, insieme al bimbo di quest’ultima, vivono momentaneamente a casa di un’altra amica. Ma si tratta di una situazione problematica per tutti, per questo chiedono aiuto. A raccontare i fatti è la vittima: “Vivevamo tutti insieme a Vetralla, in una casa in affitto e dividevamo le spese. Poi un parente di mio genero ha avuto problemi di salute e lui ha preferito trasferirsi a Ronciglione. Mia figlia, nel frattempo in attesa di un bambino, ha chiesto a me e a mio marito di trasferirci per aiutarla. Lo abbiamo fatto per amore di mia figlia e per il nipotino in arrivo”. Tutto bene all’inizio, con le spese che continuavano ad essere divise, fino a quando al genero non è stato proposto da un suo familiare di utilizzare una casa di proprietà. “Chiaramente ci siamo trasferiti tutti - continua a raccontare la donna bastonata -. Io e mio marito pagavamo le bollette, ma la convivenza si è fatta sempre più difficile, con mio genere che ci accusava di vivere in casa sua, alle sue spalle. Sono così iniziati comportamenti offensivi, sempre più marcati. Fino a quando, una sera, lui ha preso il manico della scopa è mi si è avventato contro prendendomi a bastonate”.

A quel punto sono arrivati i carabinieri, avverti dalla figlia che è scappata insieme ai genitori. I militari hanno ascoltato le testimonianze e inviato gli atti in Procura. Sulla testa dell’uomopende l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Per la donna, suo marito e sua figlia (anche lei scappata) è iniziata una seconda odissea: la ricerca di un alloggio. Presa in carico dai servizi sociali, alla vittima è stata offerta una casa-rifugio. “Ma io preferisco un alloggio per poter riunire la famiglia - spiega la signora -. Mio marito, rappresentante, da mesi guadagna poco, io ho ottenuto il reddito di cittadinanza e spero che il Comune mi aiuti a pagare l’affitto”. Ieri mattina i servizi sociali hanno preso in carico la vicenda, nella speranza che arrivi presto una soluzione.