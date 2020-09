Civita Castellana elezioni comunali. L'ex sindaco Ermanno Santini boccia tutti

Alfredo Parroccini 06 settembre 2020 a

a

a

L’ex sindaco Ermanno Santini fa le pulci al Comune di Civita Castellana che torna al voto dopo poco più di un anno dalla vittoria dal Centrodestra . “Dopo le dimissioni di Franco Caprioli per ragioni per nulla chiarite - spiega Santini - è giusto che si inizi ad esaminare l’operato dell’Amministrazione durante l’anno trascorso tra la vittoria elettorale e le dimissioni del sindaco. Le ragioni che sono state addotte per spiegarne le dimissioni non sono verosimili. Tuttavia, è bene ricordare che il sindaco non è l’unico organo dell’amministrazione comunale, rilevante è anche il ruolo del consiglio comunale, che ha l’esclusiva competenza degli atti di natura generale. Il consiglio comunale, insediatosi nel giugno 2019, non ha assunto, per un anno intero, alcuna decisione che segnasse una discontinuità con la precedente amministrazione Angelelli, anzi, ha condiviso con essa decisioni che pure aveva aspramente criticato. Non ha esercitato le proprie funzioni di indirizzo e di controllo, contraddistinguendosi per una particolare pigrizia nell’affrontare tematiche decisive per il governo della città.

Santini fa qualche esempio: "Si pensi alle questioni ambientali. Le ripetute richieste di una maggiore attenzione alla gestione del servizio di nettezza urbana non si sono trasformate in atti concreti e operativi tesi a verificare se la gestione della Sate sia stata davvero discutibile e a ipotizzare eventuali e graduali correzioni di rotta. Questa campagna elettorale si sta svolgendo in un clima surreale: nessuno sembra avere voglia di affrontare nel merito alcun problema. Di quale utilità è tale atteggiamento per la collettività di Civita Castellana? I cittadini si sono da molto tempo resi conto delle precarie condizioni lavorative degli operatori ecologici, dello stato in cui si trova il parco mezzi della società, della completa mancanza di una struttura organizzativa societaria, dell’assenza di coordinamento tra il Comune e il consiglio di amministrazione della Sate, del fatto che da quasi quattro anni non si riesca a partorire un’ipotesi di futuro della società per rimediare agli errori compiuti nella costituzione della società stessa e nella conseguente gestione. L’assillante ricorso a reiterate improbabili proroghe tecniche e ad azzardate ordinanze sono la plastica dimostrazione del significato delle parole che il Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione aveva utilizzato già nel Comunicato del 4 novembre 2015 per definire un simile stato di cose: ‘Un ammortizzatore pluriennale di inefficienze amministrative’. Spero non ci sia altro”.