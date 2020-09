La piccola pianista Giorgia Melone suona al Mozarteum di Salisburgo

Alfredo Parroccini 06 settembre 2020 a

a

a

Mozart diceva che tre cose sono necessarie per un esecutore: l’intelligenza, il cuore e le dita. Tre cose essenziali che possiede la giovane Giorgia Melone di Civita Castellana, astro nascente della musica classica. Giorgia, come vincitrice del “Grand Prize Virtuoso” di Parigi, si è esibita nella sala musicale più bella e prestigiosa al mondo: il Mozarteum di Salisburgo in Austria. Per lei suonare nella città natia di Mozart, dove la musica si respira in ogni angolo, è stata e rimarrà un’esperienza davvero indimenticabile e ricchissima di emozioni. La piccola pianista civitonica, che a Salisburgo ha eseguito un brando di Liszt, studia pianoforte da quattro anni sotto la guida esperta e competente dei maestri Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri e del maestro di teoria e solfeggio Salvatore Mazzei dell’Accademia Musicale “Euphonia” di Mirto-Crosia in Calabria. I genitori, anch’essi commossi ed emozionati per questa splendida avventura, ringraziano i maestri che hanno permesso alla loro figlia Giorgia di raggiungere livelli altissimi. Dopo l’impeccabile performance al pianoforte della loro allieva i maestri Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri commentano: “Listz sarebbe orgoglioso dell’esecuzione di Giorgia riguardo la sua composizione, iniziò la sua carriera proprio da Salisburgo. Ringraziamo Giorgia per aver portato in alto il nome dell’Italia e la nostra scuola pianistica”.

A. P.