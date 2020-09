Coronavirus, a Civita Castellana ancora sono quasi tutti chiusi gli uffici pubblici

Massimiliano Conti 05 settembre 2020 a

Civita Castellana, uffici Inps, ufficio di collocamento e biblioteca chiusi. Uffici comunali e uffici postali a mezzo servizio. A quattro mesi dalla fine del lockdown e dall'inizio della fase 2, e con il rischio concreto all'orizzonte che in autunno si possa tornare alla fase 1, nella città delle ceramiche il deserto dei servizi al cittadino continua. E continuano le proteste raccolte dalla Confconsumatori di Viterbo.

"Le ferie, per quei pochi che se lo sono potute permettere, sono ormai finite, ma gli uffici della pubblica amministrazione a Civita Castellana restano perlopiù off limits - attacca il presidente dell’associazione, Antonio Nobili -. La situazione sta diventando insostenibile, anche perché si innesca un infernale circolo vizioso: spesso un ufficio per le proprie pratiche ha bisogno infatti di certificati rilasciati da altri uffici, che o sono chiusi o ricevono solo su appuntamento. I tempi si dilatano e gli utenti faticano a trovare risposte anche alle più banali richieste”.

L’ufficio di collocamento e l’ufficio Inps di Civita Castellana, come detto, sono chiusi da mesi. Fuori dalle sedi ci sono cartelli con i numeri verdi a cui rivolgersi, ammesso che qualcuno risponda. L’ufficio postale centrale di via Rosselli è ancora a mezzo servizio: “E’ aperto solo la mattina, si lavora con il personale ridotto e le code sono all’ordine del giorno - continua il presidente della Confconsumatori -. Forse è il caso di riaprirlo nelle ore pomeridiane, perlomeno un paio di volte a settimana”. Vanno leggermente meglio le cose negli uffici comunali, anche se davanti all’ingresso dell’Urp e dell’anagrafe in via dei SS. Giovanni e Marciano c’è costantemente gente in attesa. Infine il caso limite della biblioteca comunale “Enrico Minio”, chiusa da mesi e non solo per l’emergenza Covid. Dopo il pensionamento della storica impiegata e il pasticciaccio brutto della determina (poi ritirata sull’onda delle polemiche) che affidava il servizio a una cooperativa sociale viterbese, il tempio della cultura cittadina è tuttora inaccessibile al pubblico. In questi giorni all’esterno dell’edificio è comparso un sarcastico cartello che ora imperversa sui social: “A Civita e dintorni ci vive anche qualche essere umano - si legge -. Per rispetto verso questa rara fauna potreste riaprire la biblioteca con la stessa solerzia con cui avete riaperto pizzerie, bar, birrerie e simili luoghi di raccolta per petomani? Un po’ di rispetto anche per chi prova a nutrire il cervello. Grazie”.