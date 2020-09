Tarquinia, record di incassi per Divino etrusco nonostante il coronavirus

Anna Maria Vinci 06 settembre 2020 a

Si tirano le somme per il DiVino Etrusco . “Un successo, un immenso lavoro di collaborazione con Carlo Zucchetti (direttore artistico ndr), la Pro loco, con le Forze dell’Ordine, associazioni e commercianti. Rispetto all’anno scorso superato il 25% degli incassi. Per il prossimo anno quattro eventi estivi e un DiVino ampliato e rinnovato”: questo il commento degli assessori Luigi Serafini e Martina Tosoni, che, insieme al sindaco Giulivi, pensano già al futuro, magari in una situazione più tranquilla, per la creazione di quattro grandi eventi estivi, atti a rivitalizzare, insieme ad altri appuntamenti culturali, la cittadina tirrenica. “Quest’anno è stato atipico per tanti motivi - afferma Martina Tosoni -. Buone le presenze e gli incassi, il problema Covid ci ha costretti ad adeguamenti continui, tutti adempiuti: la messa in campo di risorse umane triplicate per la sicurezza e il pronto intervento, i percorsi, l’aggiunta di un giorno in più per le presenze. Quest’anno è stato un DiVino ‘giovane’, le famiglie hanno preferito, comprensibilmente, non partecipare. Per la città, però, era importante non rinunciare all’evento. Nei mesi di giugno e luglio, viste le continue uscite di decreti e norme, abbiamo preferito aspettare per gli eventi e impegnarci a potenziare i servizi per i cittadini: trenino turistico, parcheggi, lavori pubblici al Lido. Sui fuochi d’artificio e sul DiVino, vista la situazione Covid, non potevamo fare altro”. Un pensiero per Matteo Meneghetti: “Il 2° giorno del DiVino è venuto a mancare Matteo, un amico che collaborava alle iniziative, un musicista - aggiunge Tosoni - quindi abbiamo deciso di sospendere per una notte gli eventi artistici e musicali. Un dolore che ha scosso tutta la comunità. Abbiamo chiamato il DiVino ‘edizione del cuore’ perché non ci abbiamo rinunciato, nonostante le critiche, ma anche perché intorno a questa manifestazione si sono strette associazioni che prima non avevano mai collaborato e le ringrazio, compresa la Pro loco, i commercianti, i ristoranti. Tanti feed-back positivi”.

“Superata una delle criticità dello scorso anno: i parcheggi - continua l’assessore Serafini - abbiamo preso in gestione il parcheggio di via delle Rose e zona artigianale con il trenino che faceva da spola, il tutto gratuito. Il trenino sarà utilizzato tutto l’anno e sarà disponibile per altre iniziative e manifestazioni, oltre che per i percorsi usuali”.

“Incassi superiori al 25% - conclude Serafini - dovuti anche al giorno in più di festa. Non ci sono stati particolari assembramenti perché abbiamo allargato tanto il palcoscenico dell’evento: da piazza Titta Marini a via della Ripa fino a via XX settembre. Questo proprio per cercare di distanziare il più possibile le persone con percorsi differenziati e il successo ci ha ripagato”.