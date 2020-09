05 settembre 2020 a

Annunci online, riconosce la sua bici rubata sul web e denuncia il venditore

Un macedone di 37 anni, è indagato per ricettazione dalla polizia a Roma. Un cittadino ha chiamato il Nue riferendo di aver trovato, in un garage in via Tuscolana, la bicicletta che gli era stata rubata tempo prima. Giunti poco dopo sul posto, gli agenti del commissariato Tuscolano e del Reparto Volanti, hanno contattato il richiedente, che ha riferito di aver riconosciuto, da segni che la rendevano riconoscibile, attraverso un annuncio su una piattaforma di compravendita di oggetti di un noto social network, la propria bicicletta rubata a fine agosto. I poliziotti hanno individuato l’inserzionista, un macedone 37enne che era in possesso di ulteriori otto biciclette di cui non era in grado di dimostrare la provenienza. Sono tutt’ora in corso accertamenti sui possessori delle biciclette trovate.