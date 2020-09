Tromba d'aria a Viterbo. Mozione di Panunzi per ottenere stato di calamità naturale | FOTO

05 settembre 2020 a

a

a

Danni per decine di milioni alle aziende agricole devastate domenica dalla tromba d’aria: il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi ha presentato al riguardo una mozione per avviare le procedure di richiesta dello stato di calamità: “La natura eccezionale dell’evento - si legge nel testo - richiede interventi urgenti di ripristino dei luoghi gravemente colpiti, delle abitazioni, delle attività agricole e commerciali per il ritorno allo stato di normalità”.

x 1 / 47

Il Comune intanto invita i cittadini a produrre, entro lunedì, una stima sommaria, anche parametrica, dei danni: “Tale documentazione consentirà all’amministrazione di quantificare l’entità e l’importo globale dei danni e di inviare entro dieci giorni, come previsto dalle normative vigenti, i dati in Regione”. La documentazione da recapitare in Comune tramite pec ([email protected]) è indicata sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it. Intanto, sempre il Comune, d’intesa con le associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura, che hanno paretecipato a una riunione operativa con il sindaco e l’assessore all’agricoltura, ha attivato un conto corrente attraverso il quale ognuno potrà effettuare donazione a favore delle aziende colpite: Iban: IT79 Q030 6914 5121 0000 0300 008.