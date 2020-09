Scuola, Gianfranco Cherubini è il nuovo dirigente dell'istituto comprensivo di Orte

Sergio Nasetti 05 settembre 2020 a

Gianfranco Cherubini è il nuovo dirigente scolastico dell’istituto omnicomprensivo di Orte. Succede a Fiorella Crocoli nell’incarico di guida amministrativa delle scuole della città. Cherubini, ex ricercatore all’Istituto superiore di sanità e docente di tecnologia, ha prestato servizio anche nelle scuole di Sacrofano e Rignano Flaminio. L’istituto omnicomprensivo di Orte comprende due plessi di scuola dell’infanzia, due di scuola elementare, due di scuole medie e quattro diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado. “Per il rientro dopo il lockdown, con il gruppo dei docenti responsabili dei plessi e della sicurezza -spiega il dirigente - sono state avviate tutte le misure generali per un rientro sicuro in classe. L’Istituto ha tutti gli spazi-aula con distanziamento per il rientro in presenza per tutti gli ordini di scuola. Sono stati effettuati aggiustamenti e alcuni spostamenti di aule internamente alle sedi e si è riusciti a trovare una sistemazione sicura per tutti gli alunni. Inoltre, è stato nominato un medico competente, è stata richiesta la consulenza tecnica per la stesura del protocollo generale e i protocolli delle singole sedi con le indicazioni sui criteri d’accesso, organizzazione del servizio scolastico, gestione degli spazi comuni, pulizia e sanificazione, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria. Sono stati acquistati schermi di protezione per il personale di segreteria e materiale per igienizzare. E’ stato poi richiesto organico aggiuntivo Covid per la scuola dell’infanzia. Ora si attendono solo notizie sui trasporti per poter definire gli orari”.