Vetralla, la Regione approva il finanziamento per i lavori nella scuola materna di Pietrara

05 settembre 2020 a

a

a

Con determinazione della Regione Lazio è stato approvato il finanziamento al progetto presentato dal Comune di Vetralla relativo alla riqualificazione della scuola materna di Pietrara, per un importo totale di 230 mila euro, di cui 200 mila a carico del Miur e 30 mila a carico del Comune.

“Il finanziamento - spiega in una nota l’amministrazione comunale - è destinato agli interventi sulla struttura per gli adeguamenti sismici. Prosegue dunque l’impegno di questa amministrazione finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici dislocati sul nostro territorio. Come più volte ribadito, per riuscire ad ottenere risultati tangibili è importare programmare, investire risorse e personale, al fine di riuscire a definire e coordinare un programma di interventi ed individuare le linee di finanziamento a cui ricorrere. Si ringraziano tutti gli uffici che hanno lavorato con impegno e determinazione, il tutto finalizzato al raggiungimento di questi importanti risultati per i nostri edifici, risultati che rappresentano un investimento per i nostri ragazzi, per tutti i cittadini e per l'intero patrimonio comunale”.