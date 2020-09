Incendio nel parcheggio delle Terme di Orte: due auto distrutte e due danneggiate

05 settembre 2020 a

E' di due auto completamente distrutte dal fuoco e di altrettante pesantemente danneggiate il bilancio dell'incendio che è divampato intorno all'ora di pranzo del 4 settembre nel parcheggio delle Terme di Orte. Per cause ancora da accertare una macchina posteggiata nel piazzale ha preso fuoco: ben presto le fiamme hanno coinvolto anche altri tre veicoli nel parcheggio. Alla fine due vetture sono state completamente carbonizzate. Altre due solo danneggiate. Sono stati i vigili del fuoco di Viterbo, intervenuti sul posto, ad evitare il peggio. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino al pomeriggio. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all'incendio.