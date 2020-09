Incendio, due auto in fiamme nel parcheggio delle Terme di Orte

04 settembre 2020 a

Paura nel parcheggio delle Terme di Orte. Due auto sono state distrutte dalle fiamme

Verso l'ora di pranzo del 4 settembre è divampato un incendio che inizialmente ha coinvolto un'auto che era parcheggiata nello spiazzo davanti all'entrata della piscina. Le fiamme hanno coinvolto anche un'altra vettura che è stata bruciata dal fuoco. Paura tra le persone che erano nel parcheggio e quelle che erano alle Terme per passare una giornata di relax. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo che hanno spento le fiamme. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Non si registrano persone ferite.