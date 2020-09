04 settembre 2020 a

Daniele De Rossi riceve il "Premio Pietro Calabrese" alla carriera. Cerimonia il 7 settembre a Soriano nel Cimino.

Torna l'atteso appuntamento con il premio nazionale “Pietro Calabrese”. L'evento dedicato al calcio e al giornalismo sportivo è in programma per lunedì 7 settembre.Tanti i riconoscimenti a giornalisti e protagonisti dello sport che saranno consegnati durante la serata tra i quali, appunto, quello alla bandiera della Roma e della nazionale che proprio qualche mese fa ha deciso di lasciare il calcio giocato dopo un breve esperienza in Argentina con il Boca Junior.

Il prestigioso premio, giunto alla IX edizione, conferisce ogni anno un riconoscimento a presidenti, allenatori, dirigenti, di serie A e di serie B, ed ex-calciatori. Inoltre, ogni anno vengono insigniti del premio giornalisti sportivi, firme di punta che hanno scritto di sport e personaggi legati per passione o per lavoro al mondo dello sport.

L'importante iniziativa è stata istituita nel 2012, ideata e promossa dal giornalista Antonio Agnocchetti, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino, per ricordare il giornalista romano ed ex direttore de La Gazzetta dello Sport, il Messaggero e Panorama Pietro Calabrese.

Il premio “Pietro Calabrese” omaggia uno dei simboli della zona, ovvero la castagna dei monti Cimini. “L’economia di Soriano nel Cimino si fonda sull’agricoltura e in particolare sulla produzione di uno dei frutti più nutrienti: la castagna. - spiega il sindaco Fabio Menicacci - Da qui nasce l’idea di premiare con 'La Castagna d’oro del Cimino' i vincitori del premio”.

L'appuntamento di quest'anno è in programma per lunedì 7 settembre: alle ore 17, in piazza Vittorio Emanuele II, si svolgerà la cerimonia di Premiazione. L'iniziativa è organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid e, in caso di pioggia, si svolgerà presso l'hotel “La Bastia”. Nomi di spicco per i conduttori della premiazione: Cristiana Buonamano, inviata e conduttrice “Sky Sport”, e Giuseppe Di Piazza, responsabile cronaca romana ed editorialista Corriere della Sera.

I premiati di questa edizione saranno: Pietro Pinelli (inviato Sport Mediaset), Luigi Salomone (inviato de “Il Tempo”), Alessandro Angeloni (inviato de “Il Messaggero”), Pino Capua (Medicina e Traumatologia dello sport e Presidente della Commissione Antidoping della Figc), Ilario Di Giaovambattista (Direttore Radio Radio), Valeria Biotti (Giornalista e Scrittrice), Guido D’Ubaldo (Capo Servizio de “Il Corriere dello Sport” e Segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Massimo De Luca (Giornalista e scrittore, ex Direttore Rai sport e Conduttore della domenica sportiva), Andrea Di Caro (Vice Direttore “La Gazzetta dello Sport”), Fabrizio Failla (Caporedattore della redazione calcio di “Rai Sport”), Martina Maetri (Vice Direttore Sky Sport), Alfonso Morrone (Direttore Generale del Carpi FC 1909 e Direttore Adicosp), Maurizio Setti (Presidente Hellas Verona), Guido Fienga (Ceo A.S. Roma), Federico Balzaretti (Ex calciatore – Riconoscimento alla carriera), Daniele De Rossi (Riconoscimento alla carriera).