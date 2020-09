Roma, con il monopattino tra le auto che sfrecciano. FdI: "Servono regole" | VIDEO

04 settembre 2020 a

Un uomo in t-shirt e calzoncini che viaggia a Roma con il monopattino elettrico lungo un tratto di Flaminia a scorrimento veloce. Il video è stato pubblicato sui social ed è stato condiviso dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni per rilanciare la battaglia per imporre dalle regole alla circolazione di questi mezzi.

"Con Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle Roma è una città dove vige l'anarchia, la bocciatura della mozione sulla regolamentazione dei monopattini lo dimostra. Fratelli d'Italia non è contraria alla mobilità leggera però tutto ha un limite"., ha scritto su Twitter.

Il 3 settembre la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva una regolamentazione per la circolazione dei monopattini è stata bocciata in aula. "Il M5s ha perso l'occasione di correggere gli errori di improvvisazione in cui incorre molto spesso ed ha bocciato la nostra mozione che chiedeva di regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici che anche a Roma, oltre ad essere parcheggiati in luoghi impropri e pericolosi, stanno provocando tanti incidenti e rischi agli utenti deboli della strada quali pedoni e persone con disabilità", ha dichiarato il consigliere.