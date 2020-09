Cinghiali a spasso per via Trionfale a Roma. Caccia al cibo intorno ai cassonetti | VIDEO

04 settembre 2020 a

Cinghiali a spasso per via Trionfale a Roma.

Un branco di sei cinghiali, tra adulti e cuccioli, è stato avvistato in strada questa mattina lungo via Trionfale nella zona di Roma Nord. La scena è stata filmata da un passante che ha postato il video su Facebook. Filmato che in pochi minuti sta diventando già virale.



La scena è stata ripresa intorno alle 8 del 4 settembre. Si vedono i cinghiali attraversare la strada che a quell'ora è piuttosto trafficata. Gli animali hanno sostato poi nella piazza dove hanno trovato qualcosa da mangiare intorno ai cassonetti dei rifiuti che sono proprio in quella zona.