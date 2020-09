Philippe Daverio e quell'idea di far diventare l'ex centrale di Montalto un museo del nucleare

04 settembre 2020 a

Il critico d’arte Philippe Daverio, scomparso due giorni fa a 70 anni per un male incurabile, era molto legato alla Tuscia, in particolare alla Maremma. Da qualche anno, dopo un lungo periodo di frequentazione della nostra provincia, aveva comprato casa a Tarquinia, dove vive anche il figlio. Forte in particolare l’amore che nutriva verso Tuscania, che ha mostrato l’ultima volta in un servizio per “Striscia la notizia” nel novembre del 2019 e dove si era candidato nelle elezioni comunali del 2009 con la lista dell’ex sindaco Regino Brachetti.

“Sapevo della sua malattia perché eravamo rimasti molto amici - spiega proprio Brachetti - . Fu lui ad inventarsi a livello comunicativo il successo di Capalbio, poi rimase infastidito da alcuni atteggiamenti e decise di stabilirsi a Tarquinia. Durante una cena gli chiesi di costruire un progetto per rilanciare la nostra cittadina e lui accettò immediatamente”.

Originario di Mulhouse, una città alsaziana che rappresenta perfettamente la sua educazione alla multiculturalità, Daverio era diventato famoso per il suo stile elegante e divertente, per i suoi abiti e gli atteggiamenti da dandy. Mescolava una grande cultura, e il rigore dell’analisi accurata, a una personalità eccentrica e indipendente. Non a caso, la sua frase simbolo che compariva in Passepartout, uno dei suoi programmi più apprezzati, era “je dois apprendre aux curieux”, una citazione che significa “devo insegnare ai curiosi”.

Pochi lo sanno, ma a livello speculativo si occupò, tra le altre cose, anche della Centrale Enel di Montalto di Castro, che secondo lui, essendo l’unica visitabile a livello mondiale, sarebbe potuta diventare, dopo la dismissione del nucleare, una grande attrattiva di ingegneria industriale. Lanciò questa idea, che purtroppo è rimasta lettera morta, nel 1997 in un in’intervista del giornalista Giuseppe Castellini pubblicata da questo quotidiano.

“La centrale di Montalto - disse - non dovrebbe essere riconvertita a policombustibile, non servirebbe a niente. Piuttosto va immaginato un modo per renderla qualcosa di unico. La mia visione è di renderla l’unica centrale nucleare al mondo visitabile in tutte le sue parti, non essendo mai stata attivata e non avendo quindi problemi di radiazioni. Questo richiamerebbe studiosi e curiosi da tutto il mondo. Nel progetto andrebbe aggiunta anche la realizzazione di un centro scientifico e magari artistico”.

L’idea, come detto, cadde nel vuoto, riuscendo solo a far scattare dalla sedia qualche sindacalista preoccupato della possibile perdita di posti di lavoro. Daverio non se la prese, continuò a frequentare Tarquinia, Tuscania e tanti altri borghi della Tuscia. Negli anni ha preso parte e partecipato da protagonista a molte iniziative. Anche a Caffeina, dove nel 2012 regalò grandi emozioni con i suoi racconti nei giardini del Paradosso pieni all’inverosimile.