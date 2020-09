04 settembre 2020 a

Coronavirus, positivo dipendente comune Monte Romano: uffici in smart working.

L'allarme è scattato a fine agosto quando un impiegato è risultato positivo. Nei giorni successivi sono stati sottoposti a tampone tutti coloro che sono entrati in contatto con lui e tutti, alla data del 1 settembre, hanno dato esito negativo.

Tuttavia per cercare di contenere eventuali contagi il sindaco Massimo Testa ha firmato un'ordinanza che limita il lavoro in presenza e l'apertura al pubblico di molti uffici, alcuni dei quali saranno contattabili solo via telefono o email.

Per molti lavoratori, tra i quali quelli più in contatto con il positivo, è scattato lo smart working. E' stata disposta la sanificazione di tutti i locali.