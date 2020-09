Coronavirus, il Comune di Montalto di Castro invita gli over 65 a fare il test sierologico

04 settembre 2020 a

L’aumento dei contagi da Covid 19 ha indotto l’amministrazione comunale, così come sta avvenendo in molti altri centri italiani, ad assumere provvedimenti urgenti al fine di contenere l’emergenza sanitaria e contrastare l’epidemia.

A tale scopo, ritenendo i test sierologici importanti nella prevenzione e nella ricerca scientifica sul territorio, il Comune ritiene opportuno proporre alla popolazione over 65, ritenuta fascia più a rischio per il contagio da virus, di sottoporsi volontariamente all'esame.

Il costo dell’esame sarà di 18 euro. L’amministrazione comunale si farà carico del 50 per cento, mentre la quota residua, ovvero 9 euro, sarà a carico del cittadino. “I test sierologici - spiega in una nota l’amministrazione comunale - sono utili nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto possono essere utili per l’identificazione dell’infezione in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata, possono evidenziare l’avvenuta esposizione al virus, costituiscono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità, possono essere utili per meglio definire il tasso di letalità dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati”.

I cittadini over 65 residenti a Montalto di Castro sono pertanto invitati a recarsi - dal 15 settembre - presso il Laboratorio di analisi Montalto Check up (complesso Villa Ilvana), dal lunedì al sabato, dalle 8 alle ore 12, muniti di documento di identità. Per sottoporsi all’esame è necessario essere a digiuno. Per eventuali informazioni riguardanti il test e per l’eventuale prenotazione (non obbligatoria) è possibile chiamare il Laboratorio al numero 0766-898130.