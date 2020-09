Coronavirus, la Viterbese: "Quattro positivi nel gruppo squadra, sono in isolamento"

04 settembre 2020 a

Coronavirus, quattro positivi nel gruppo della squadra della Viterbese.

A comunicarlo nella serata del 3 settembre è la stessa società che ha diramato una nota stringata: "La Us Viterbese 1908 comunica che dai test sanitari effettuati sono emerse le positività al Covid-19 di quattro componenti del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali". Non sono stati specificati i giocatori o i membri dello staff squadra contagiati. La società tuttavia specifica che "il club ha già attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni".