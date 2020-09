Santa Rosa, il video Trasporto della Macchina proiettato sulla facciata della cattedrale | LA DIRETTA

SANTA ROSA

03 settembre 2020 a

a

a

Sempre il 3 settembre, in piazza San Lorenzo, sulla facciata della cattedrale, attraverso proiezioni in video-mapping, si potrà rivivere parte del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Appuntamento alle 21,30 con l'evento annunciato da giorni dal Comune. Una serata del 3 settembre speciale con il Trasporto della Macchina saltato per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Sono saltati anche il corteo storico e la fiera del giorno di Santa Rosa. L'evento sarà trasmesso via social sul proflo del Comune Visit Viterbo. Un modo per far sentire un po' di meno la mancanza del Trasporto vero e proprio. Domani mattina è prevista la messa nel santuario che sarà trasmessa sui canali social della Diocesi.