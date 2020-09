Incidente ferroviario: Grave uomo investito dal treno a Zagarolo. Bloccata tratta Roma-Cassino

03 settembre 2020 a

Grave uomo investito dal treno. Sospesa tratta ferroviaria Roma-Cassino.

E' ancora bloccata la linea che collega la capitale a Cassino per un incidente che è avvenuto all'altezza della stazione di Zagarolo. Per cause che sono ancora da accertare il convoglio che era diretto verso sud ha travolto un uomo di mezza età che era sui binari. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha riportato gravissime lesioni arti inferiori ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono grazi.

Da mezzogiorno circa il traffico ferroviario sulla linea è bloccato. Sul posto la Polfer. La pista che si segue, al momento, è quella di un tentativo di suicidio.