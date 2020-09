Viterbo, Talete aumenta le bollette dell'acqua nonostante la pandemia

Massimiliano Conti 03 settembre 2020 a

"Er santaro se frega una vorta sola”. Era il 12 dicembre del 2019 e in consiglio comunale il sindaco Giovanni Arena, citando il celebre proverbio romanesco assicurava che mai più avrebbe accettato un aumento delle bollette idriche senza certezze sul futuro della società e sull’ormai famoso finanziamento Arera da 40 milioni di euro che avrebbe dovuto risanarla. Diciotto giorni dopo, 30 dicembre, l’assemblea dei sindaci dell’Ato approvava pressoché all’unanimità un aumento delle bollette del 9% l’anno (fino al 2023), “ovviamente” subordinato all'erogazione del prestito Arera, come tutti i soci, a cominciare da Arena e dal suo predecessore a Palazzo dei Priori Giulio Marini, si affrettarono a chiarire. Il 3 luglio scorso un verbale del cda di Talete ha dato mandato “all’ufficio commerciale di applicare l’aumento del 8,5% a partire dal 2° trimestre 2020 rimandando il conguaglio dello stesso aumento per il 1° trimestre non applicato nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19, a fine 2020”.

Dunque, non solo il “santaro” Arena è stato fregato un’altra volta, ma sono stati fregati anche tutti i cittadini viterbesi, i quali tutto si aspettavano fuorché un aggravio delle tariffe in piena pandemia. E invece l’aumento deliberato prima dall’assemblea dell’Ato e poi dal cda di Talete è stato servito con l’ultima bolletta, quella relativa appunto al trimestre aprile maggio giugno, con lo spettro della stangata di fine anno, quando gli utenti si vedranno presentare dall’azienda idrica anche il conguaglio dei primi tre mesi dell'anno. “Meno male che nell’anno dell’emergenza Covid le tariffe dovevano essere congelate e meno male che l’aumento deliberato alla vigilia dell’ultimo capodanno doveva essere subordinato all’arrivo dei 40 milioni di euro promessi da Arera”, attacca la capogruppo del Pd Luisa Ciambella, che, dopo essere venuta in possesso del verbale del cda, ha pronta già un’interrogazione per Arena in cui chiederà al primo azionista della spa se per caso quel finanziamento sia già arrivato all'insaputa di tutti (“ma a me non risulta”) e di dimettersi “anche per rispetto del cognome che porta” (il riferimento è al padre Salvatore, sindaco negli anni sessanta).

“I fatti dimostrano che avevo ragione quando, da sola, sostenevo che quel documento del 30 dicembre avrebbe comportato automaticamente degli aumenti tariffari. Come al solito i cittadini viterbesi sono stati presi per i fondelli da sindaci di tutti i colori, sia di centrodestra che di centrosinistra, ed è la cosa ancora più grave, da quelli che in Talete non sono mai entrati ma, anzi, hanno presentato ricorso al Tar contro il commissariamento, votando però aumenti che solo i loro concittadini non pagheranno. Ci aspettavamo almeno che queste bollette arrivassero attraverso il nuovo sistema informatico, quello costato 700 mila euro, e invece neanche questa magra soddisfazione ci è stata concessa”.

Ad Arena e al capogruppo di Forza Italia Giulio Marini, il quale partecipò al posto del sindaco all'assemblea del 30 dicembre lasciando poi al Fratello d'Italia Gianluca Grancini l'onore ma soprattutto l’onere di votare la delibera con gli aumenti, la Ciambella chiede anche “se non provino oggi un po’ di vergogna ad aver mentito ai cittadini sapendo di mentire”.