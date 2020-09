Morto il pittore Giuseppe Cappellacci. Aveva legato la sua arte a Tarquinia

03 settembre 2020 a

Si è spento, a 84 anni, un altro artista molto amato dalla città: Giuseppe Cappellacci. Che adesso dipingerà dall’alto, con vividi colori, quelle torri e quelle cinte murarie della sua Tarquinia, che tanto amava e che è stata il soggetto di tante sue tele. Spesso i suoi quadri erano monumentali, dipinti su iuta, materiale che prediligeva perché meglio rendeva le architetture e i colori di una Corneto che resiste ai secoli.

Ieri, 2 settembre, i funerali nella chiesa di San Giovanni. La sua scomparsa è un’altra ferita per la cultura cittadina. Giuseppe Cappellacci amava collaborare con gli altri artisti, asseriva che c’è sempre da imparare, e tra pittori e scultori, e non solo, molti sono gli amici che oggi lo ricordano con affetto e che ieri sono accorsi per l’ultimo saluto. Era un uomo apparentemente burbero, sarà stata la sua stazza, ma con un cuore grande, una generosità unica, il sorriso sempre pronto e gli abbracci avvolgenti e sinceri.

La sua affettuosa amicizia fraterna con Paolo Lattanzi, purtroppo anche lui scomparso e troppo presto, lo aveva portato a sperimentare altre tecniche pittoriche, anche peculiari, come gli acquarelli al caffè. Un’amicizia grande, la loro, e sicuramente adesso saranno di nuovo insieme. Giuseppe Cappellacci sposò l’amore per l’arte nel 1965, ma l’amore per Tarquinia è atavico e imperituro, come sarà l’amore di tanti tarquiniesi per lui.

L’associazione La Lestra, con la quale Cappellacci ha organizzato numerose mostre e di cui era socio fondatore, si unisce al cordoglio per la sua scomparsa per voce del presidente Angelo Centini: “L’associazione culturale La Lestra si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Giuseppe ‘Peppe’ Cappellacci, socio fondatore e grande artista. Sei stato un bravo artista e promotore di tante mostre come dirigente della associazione La Lestra. in ricordo delle chiacchierate che facevamo nel torrino di palazzo Bruschi dove tu dipingevi i tetti di Tarquinia. Un abbraccio affettuoso ad Alessandra, Antonio alla moglie e a tutti i familiari da parte mia e di tutta l’associazione”.