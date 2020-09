Coltivava marijuana nell'orto, liberato il 47enne arrestato ad Arlena di Castro

03 settembre 2020 a

Tra i pomodori e le melanzane aveva piazzato una piccola serra dove produceva qualcosa di “speciale”. Un 47enne di Arlena di Castro è finito in manette dopo che i carabinieri di Tuscania hanno trovato, nel suo orto, dieci piante di marijuana che lo stesso curava con dedizione. “Ho fatto una stupidaggine” ha detto l’uomo ai militari dopo essere stato scoperto sostenendo che la produzione non era finalizzata allo spaccio, ma al consumo.

I militari di Tuscania sono arrivati a mettere sotto osservazione quel terreno nelle campagne di Arlena di Castro dopo aver avuto delle informazioni su un giro di droga leggera legato a una produzione fai da te. Allora i militari hanno perlustrato la zona ed hanno scoperto la serra “speciale”. All’interno c’erano 20 piante di marijuana che avevano raggiunto anche i due metri di altezza.

A quel punto si sono appostati ed hanno atteso l’arrivo del proprietario del terreno che, secondo le loro informazioni, raggiungeva tutti i giorni quel piccolo orto dove c’è anche un pollaio.

Una volta che il 47enne, senza un lavoro fisso, ha girato la chiave della serra i militari sono intervenuti. Le piante sono state sequestrate e l’uomo è stato condotto in caserma. Per lui è scattato l’arresto con l’ipotesi di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Va detto, tuttavia, che i carabinieri non hanno trovato materiale per confezionare dosi o bilancini.

Dopo una notte in camera di sicurezza l’uomo si è presentato davanti al giudice per la direttissima. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha liberato il 47enne in attesa del processo che sarà celebrato a novembre. L’uomo, come detto, si è difeso sostenendo che la produzione non era destinata allo spaccio ma solo al consumo personale.