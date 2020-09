Santa Rosa, Raffaele Ascenzi: "Avevo pensato a una versione rinascimentale e barocca di Gloria"

Roberto Pomi 02 settembre 2020 a

Oggi, tre settembre, Raffaele Ascenzi si prepara ad affrontare la grande assenza. Durante i mesi del lockdown ha avuto nuove idee per un nuovo progetto di Macchina e ha immaginato una Gloria resa nuova dal colore. Un’idea che, a causa del Trasporto annullato, nessuno potrà vedere.

Questo del 2020 sarebbe stato l’ultimo Trasporto per Gloria. Come l’aveva immaginata per il saluto con la città?

“Una Gloria diversa. Avevo già avuto modo di confrontarmi con Fiorillo e con l’amministrazione comunale e la direzione era quella di un cambio importante sul piano del colore. Un intervento che avrebbe cambiato la percezione delle forme della Macchina e costruito una sensazione nuova al suo passaggio. Avevo immaginato sfumature tenui per una Gloria rinascimentale e barocca”.

Come vive questi giorni Raffaele Ascenzi?

“Abbiamo avuto tempo per prepararci a un tre settembre senza Macchina. Il lockdown è stato un’esperienza segnante per noi grandi e per i nostri figli. Già a marzo, di fronte al dramma, abbiamo iniziato a pensare che la Macchina quest’anno non ci sarebbe stata. Io, ottimista per natura, in realtà ho sperato fino all’ultimo che fosse stato possibile immaginare un Trasporto diverso, magari più intimo e a porte chiuse. Un’occasione per vivere tutto in una maniera più profonda. Sono convinto, però, che la decisione di non rischiare sia giusta”.

Non sarà sotto Gloria, cosa ha in mente di fare?

“Sicuramente parteciperò alla messa alla basilica in programma alle 18.30. Sarà un momento molto toccante, lo vivremo intensamente. Per il resto non so, coinvolgerò la mia famiglia, i miei figli, in qualcosa. Quello che sicuramente non mancherà nella mia giornata è il pensiero rivolto alla santa”.

Nel lockdown ha progettato una nuova Macchina di Santa Rosa?

“Per il momento solo delle idee, anche se non ho messo sul foglio neanche una riga. Chiuso in casa mi sono dilettato nello studiare un nuovo programma e ho ridisegnato Ali di Luce in tre dimensioni. Mentre lo facevo mi sono arrivate suggestioni nuove ed è presto per dirlo ma potrebbe nascere una nuova visione di Macchina”.

Cosa sarà delle preghiere raccolte dalle suore in questi mesi e che prima del Trasporto venivano messe nella vasca alla base di Gloria?

“Saranno custodite dalle suore e mi auguro che Gloria sarà chiamata a essere trasportata il prossimo anno e finiranno anche loro nella base insieme alle altre 10 mila degli anni precedenti”.