Santa Rosa, il presidente del Sodalizio dei facchini: "Ricorderemo per sempre questo anno senza il trasporto"

Roberto Pomi 03 settembre 2020

Il presidente del Sodalizio dei Facchini Massimo Mecarini parla del Trasporto che non ci sarà, dei suoi facchini e del sogno di avere nel 2021 anche un passaggio straordinario della Macchina sotto gli occhi di papa Bergoglio.

L’anno senza Trasporto. Come lo ricorderà il presidente Mecarini?

“Credo che saremo in molti a ricordarlo nello stesso modo, con un sentimento strano che interesserà tutti quelli che non hanno mai vissuto un anno senza il passaggio della Macchina. Ce lo ricorderemo a lungo per la mancanza del Trasporto ma anche delle Minimacchine, del corteo storico e tutti il resto. Sarà un ricordo amaro con un solo conforto: la consapevolezza che è giusto così”.

Come vivono questo momento i facchini?

“Con grande amarezza ma anche tanta maturità. Non si poteva pensare di farlo comunque, sarebbe stato sbagliato. Siamo tutti d’un sentimento anche in questa valutazione. Io ho parlato con molti facchini in questi giorni e la pensiamo tutti nella stessa maniera. Per noi sono venuti a mancare anche i momenti d’incontro che caratterizzano la vita del facchino durante l’anno”.

Cosa farà questa sera?

“In realtà sarà comunque una giornata impegnativa e questo ci aiuterà a pensare meno. Ci sarà un evento in piazza San Lorenzo, sarà un videomapping sul Trasporto. Alle 18.30 saremo tutti alla messa in basilica. Poi staremo con le nostre famiglie e con noi stessi”.

Da più parti è arrivato l’augurio di un 2021 con un doppio Trasporto, ha un sogno?

“Speriamo che con il nuovo anno possa ritenersi superata l’emergenza e di riuscire a fare un doppio Trasporto. Un sogno ce l’ho lo abbiamo tutti: portare la Macchina sotto gli occhi di papa Francesco. Sua nonna si chiamava Rosa e confidiamo che questo potrà rendere possibile la cosa”.

Cosa dovrebbero fare, secondo lei, i viterbesi oggi?

“Una cosa molto semplice ma vera e profonda: onorare Santa Rosa”.

Nei giorni del lockdown quante volte ha pensato al fatto che rischiava di saltare anche il passaggio della Macchina?

“Tutti avevamo paura di doverci confrontare con l’idea di un anno senza Trasporto ma in cuore nostro abbiamo sperato in un esito diverso delle cose. Purtroppo, non è stato possibile e dobbiamo accettarlo”.

Che segno lascia questo mancato passaggio?

“Parliamo di un’assenza destinata a lasciare un segno profondo nei facchini e nei viterbesi, ce lo ricorderemo”.